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«Наставники-брокеры» выманили у жительницы Ярославля 1,7 млн рублей

«Наставники-брокеры» выманили у жительницы Ярославля 1,7 млн рублей

Около 1,7 миллиона рублей отдала мошенникам 25-летняя жительница Ярославля. В интернете она увидела информацию о дополнительном заработке и оставила свой контакт для связи.

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