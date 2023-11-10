Эрдоган заявил о намерении обеспечить эвакуацию палестинцев и сектора Газа

Турция усилит давление на Израиль с целью оказать помощь всем нуждающимся беженцам и раненым жителям сектора Газа, а также создать гуманитарный коридор, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Ташкента.
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