Эрдоган заявил о намерении обеспечить эвакуацию палестинцев и сектора Газа

Турция усилит давление на Израиль с целью оказать помощь всем нуждающимся беженцам и раненым жителям сектора Газа, а также создать гуманитарный коридор, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Ташкента.