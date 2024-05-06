Larian хотели добавить в Baldur's Gate 3 кооператив в духе Divinity, но это оказалось слишк...

Larian хотели добавить в Baldur's Gate 3 кооператив в духе Divinity, но это оказалось слишком сложной задачейВ ходе интервью изданию PC Gamer глава Larian Studios, Свен Винке, поделился интересной информацией касательно разработки Baldur’s Gate 3.
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