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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Larian хотели добавить в Baldur's Gate 3 кооператив в духе Divinity, но это оказалось слишк...

Larian хотели добавить в Baldur's Gate 3 кооператив в духе Divinity, но это оказалось слишк...

Larian хотели добавить в Baldur's Gate 3 кооператив в духе Divinity, но это оказалось слишком сложной задачейВ ходе интервью изданию PC Gamer глава Larian Studios, Свен Винке, поделился интересной информацией касательно разработки Baldur’s Gate 3.

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