Не только природный: Кремль прихватил Запад за аргон и прочие инертные газы

У нашего полководца А. В. Суворова хватало критиков. И когда ему доложили о речах таких критиканов, что, мол, он просто везунчик, Александр Васильевич ответил: «Всё удача да удача! Где ж военное искусство?».
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