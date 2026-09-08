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В Иране заявили об уничтожении беспилотника MQ-1 над Бендер-Аббасом

В Иране заявили об уничтожении беспилотника MQ-1 над Бендер-Аббасом

Иранские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник MQ-1 в небе над Бендер-Аббасом, передаёт Tasnim со ссылкой на пресс-службу иранской армии.

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