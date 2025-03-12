Странные времена нынче настали: США и Израиль голосуют в ООН против антироссийской резолюции, тогда как уважаемые друзья и партнёры — Иран, Куба, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, а также члены БРИКС — Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка — скромно воздерживаются.