Величайшая ошибка Америки

Странные времена нынче настали: США и Израиль голосуют в ООН против антироссийской резолюции, тогда как уважаемые друзья и партнёры — Иран, Куба, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, а также члены БРИКС — Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка — скромно воздерживаются.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии