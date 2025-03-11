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Царьград

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Путин инициирует создание музея на основе проекта "Без срока давности"

Путин инициирует создание музея на основе проекта "Без срока давности"

Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность создания музейного комплекса на основе научно-просветительского проекта "Без срока давности".

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