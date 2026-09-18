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Регионы России

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Объем средств кредитных организаций на счетах в Банке России превысил 6 трлн рублей

Объем средств кредитных организаций на счетах в Банке России превысил 6 трлн рублей

Остатки денежных средств на депозитных счетах кредитных организаций в Банке России на 18 сентября составили 4011,68 млрд рублей против 4036,34 млрд рублей на предыдущий рабочий день.

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