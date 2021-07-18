Донбасс Сегодня

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Биохимики из США обнаружили «суперантитело», способное бороться со всеми видами коронавируса

Биохимики из США обнаружили «суперантитело», способное бороться со всеми видами коронавируса

Мощное антитело может не только бороться, но и нейтрализовать вирусные клетки. Сотрудники американского Центра исследования рака в Сиэтле сообщили, что смогли обнаружить антитело, которое сильнее всех видов коронавируса, в том числе и SARS-CoV-2.

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