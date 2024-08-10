Медвежий угол
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Медвежий угол

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Украина благодарит "военкоров" за хорошо проделанную работу

Украина благодарит "военкоров" за хорошо проделанную работу

Совершенно потрясающие достижения российских военблогеров отмечают уже даже украинские СМИ. Я намеренно публикую большой скриншот, где с чувством, толком и расстановкой рассказывается о том, как именно военблогеры помогают противнику дестабилизировать ситуацию в России.

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Комментарии
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Катерина
Вы  и  сливаете,  уроды.
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6 час.
sorsw
&quot;Дуракам закон не писан!&quot;...
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6 час.
ГМ
Георгий Михалев
Наверное еще GPS координаты дислокации передают.
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6 час.

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