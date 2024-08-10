Украина благодарит "военкоров" за хорошо проделанную работу

Совершенно потрясающие достижения российских военблогеров отмечают уже даже украинские СМИ. Я намеренно публикую большой скриншот, где с чувством, толком и расстановкой рассказывается о том, как именно военблогеры помогают противнику дестабилизировать ситуацию в России.