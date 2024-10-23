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Мода и Шоу-бизнес

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Полина Гагарина похвасталась фигурой в спортзале

Полина Гагарина похвасталась фигурой в спортзале

Российская певица Полина Гагарина похвасталась фигурой в спортзале. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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