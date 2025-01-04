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Стало известно, какая максимальная санкция грозит Винисиусу за удар вратаря «Валенсии»

Стало известно, какая максимальная санкция грозит Винисиусу за удар вратаря «Валенсии»

Стало известно, какая максимальная санкция может грозить вингеру «Реала» Винисиусу за грубый фол в перенесенном матче 12-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:1).

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