Реплика о геморрое Гегемона ...

Вик Норд

Войска сипаев,и зуавы...,это не просто купленные туземцы из позапрошлого века(которых достаточно было научить нажимать спусковой крючок),что пытались наложить на современные технологии,это запредельно устаревшее мышление,что КТО ТО будет воевать за интересы САСШ(хохлов не трогать,этих подловив,на жадности,поставили в безвыходное положения),попробовав,америкосы решили,чем такие,лучше никаких...