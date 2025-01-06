Зендая спровоцировала слухи о помолвке с Томом Холландом

Зендая спровоцировала слухи о помолвке со своим давним возлюбленным Томом Холландом. На премии "Золотой глобус" она появилась с кольцом на безымянном пальце, из-за чего в сети сразу же предположили, что бойфренд сделал актрисе предложение.