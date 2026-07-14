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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Алтайском крае готовят площадку под современный комплекс по переработке отходов

В Алтайском крае готовят площадку под современный комплекс по переработке отходов

Несанкционированная свалка у Камня‑на‑Оби регулярно горит — новый комплекс должен решить проблему В Каменском районе приступили к подготовительным работам для строительства комплекса по переработке отходов.

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