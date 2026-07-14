В Алтайском крае готовят площадку под современный комплекс по переработке отходов

Несанкционированная свалка у Камня‑на‑Оби регулярно горит — новый комплекс должен решить проблему В Каменском районе приступили к подготовительным работам для строительства комплекса по переработке отходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии