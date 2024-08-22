В США сгорел Ford Ghia Probe I

Уникальный 45-летний концепт-кар Ford Ghia Probe I, возможно, в последний раз появился на публике. Единственный концепт-кар Ford Ghia Probe I 1979 года выпуска полностью сгорел после пожара в трейлере, который произошел после Недели автомобилей в Монтерее.