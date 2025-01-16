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    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Антигистаминные препараты могут стать новым методом лечения редкого генетического заболевания

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале «Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology», обычный антигистаминный препарат может стать перспективным методом лечения редкого генетического заболевания, известного как эритропоэтическая протопорфирия (ЭПП).

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