Антигистаминные препараты могут стать новым методом лечения редкого генетического заболевания

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале «Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology», обычный антигистаминный препарат может стать перспективным методом лечения редкого генетического заболевания, известного как эритропоэтическая протопорфирия (ЭПП).
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