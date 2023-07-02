Зеленский обвинил Россию в якобы подготовке «дистанционного подрыва» Запорожской АЭС после передачи станции Украине

Киев продолжает обвинять Россию в подготовке провокации на Запорожской АЭС, с очередным заявлением на эту тему накануне выступил Зеленский, рассказав о неком "плане русских".
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