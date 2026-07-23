Ганди потребовал отставки министра образования и извинений премьер-министра

Отставки министра образования Индии, извинений со стороны премьер-министр-министра Нарендры Моди и наказания полицейских, применивших силу к студентам, потребовал лидер оппозиции в Лок Сабхе Рахул Ганди 22 июля, пишет Hindustan Times.
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