Рогов: участок загорелся в Запорожской области после атаки дронов-камикадзе

Избирательный участок в городе Каменка-Днепровская Запорожской области загорелся после атаки ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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