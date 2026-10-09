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Иркутск Сегодня

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Прокуратура Приангарья вернула в бюджет деньги, полученные за коррупцию в районной больнице

Прокуратура Куйтунского района Иркутской области добилась взыскания в доход государства более 140 тысяч рублей, которые сотрудница районной больницы получила от коммерческих организаций за содействие в заключении контрактов на поставку лекарств и медицинских изделий.

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