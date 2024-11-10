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  • Анатолий Страшко
    Чему удивляетесь. Ведь часто отдельные посты напоминают что-то помойное. И кто только здесь не пишет!Раскрыта реакция ...
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В России заявили об ответе на крупнейшую с начала СВО атаку беспилотников на Москву

В России заявили об ответе на крупнейшую с начала СВО атаку беспилотников на Москву

Ответ России на крупнейшую с начала специальной военной операции (СВО) атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву — это наступление по всем фронтам, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

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