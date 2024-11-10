В России заявили об ответе на крупнейшую с начала СВО атаку беспилотников на Москву

Ответ России на крупнейшую с начала специальной военной операции (СВО) атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву — это наступление по всем фронтам, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.