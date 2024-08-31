Билеты в кино подорожают до 1000 рублей, прогнозируют участники медиарынка. 😱😱😱Отечественный кинематограф «встаёт с колен, люди будут хотеть смотреть это», заявил глава InterMedia Евгений Сафронов.
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Билеты в кино подорожают до 1000 рублей, прогнозируют участники медиарынка. 😱😱😱Отечественный кинематограф «встаёт с колен, люди будут хотеть смотреть это», заявил глава InterMedia Евгений Сафронов.