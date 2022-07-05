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В Польше звучат призывы экономить энергию на фоне дефицита газа

В Польше звучат призывы экономить энергию на фоне дефицита газа

Глава Управления регулирования энергетики (URE) Польши Рафал Гавин призвал граждан экономить электроэнергию на фоне прекращения поставок энергоресурсов из России.

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