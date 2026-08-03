Рязанская область оказалась на 73 месте по качеству дорог

Методика рассчитана исходя из данных Росстата, Росавтодора на конец 2025 года. В Рязанской области только 43,4 процента дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения соответствуют нормативным требованиям.
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