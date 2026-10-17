Плащаница XIX века, переданная Орловской епархии, ранее находилась в Донецке и хорошо сохранилась. В ближайшее время реликвия станет частью экспозиции епархиального музея, открытого в 2024 году.
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