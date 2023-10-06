На Сахалине северный олень запутался рогами в проводах. Бедолага проторчал в таком положении несколько дней, после чего на парнокопытное наткнулся случайный очевидец, развернувший результативную спасательную операцию.
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