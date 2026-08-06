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Кто оплатит квартал ожидания: почему платформы инкрементальных эффектов не соберутся из вайбкодеров

Кто оплатит квартал ожидания: почему платформы инкрементальных эффектов не соберутся из вайбкодеров

Этот текст — продолжение дискуссии, начатой колонкой Антона Афанасьева, директора по маркетингу интегрированной лояльности X5, «Платформы инкрементальных эффектов: как вайбкодеры создадут новый рынок для бизнеса и маркетинга в первую очередь».

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