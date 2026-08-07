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Гимнастки Мельникова, Листунова и Калмыкова не выступят на чемпионате Европы в Хорватии – им отказали в выдаче виз

Российские гимнастки Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова и несколько спортсменов и специалистов мужской команды не выступят на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии.

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