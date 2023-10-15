Украина и Израиль конкурируют за поставки вооружений НАТО

Ресурсы оружия, которое США может отправлять в Украину и Израиль ограничены. Из-за ограниченных ресурсов Североатлантического альянса на Западе все чаще высказывается мнение, что Украине и Израилю придется бороться за поставки оружия НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии