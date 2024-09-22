В правительстве РФ рассказали, кому повысят пенсии с 1 октября

У нескольких категорий граждан в России с 1 октября вырастут пенсии, заявил доцент кафедры общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин 22 сентября в комментарии «Российской газете».
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