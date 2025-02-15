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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Меркулов забил «Ютике». Он идет в топ-10 лучших бомбардиров АХЛ – 41 очко в 43 играх за фарм «Бостона»

Форвард «Провиденса» открыл счет в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Ютикой» (5:1).  На счету 24-летнего россиянина 41 (12+29) очко в 43 играх в сезоне за фарм «Бостона».

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