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Парламентская газета

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Еврокомиссия: ЕС не станет отменять санкции против России

Евросоюз не станет отменять санкции против России, если на это пойдут США, и будет проводить собственную санкционную политику в отношении Москвы, в том числе введет 16-й санкционный пакет, заявили в Еврокомиссии.

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