Чеферин о поддержке ЛГБТ: «УЕФА никогда не будет протестовать против Орбана, Макрона или Джонсона. Иначе мы станем политической организацией»

Президент УЕФА высказался об отношении союза к ЛГБТ. – Во время Евро-2020 УЕФА не хотел использования радужной подсветки на «Альянц Арене».

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