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Политолог Марков: Соледар переходит под полный контроль армии России, Зеленский придумывает, как ловко объяснить свое поражение

Политолог Марков: Соледар переходит под полный контроль армии России, Зеленский придумывает, как ловко объяснить свое поражение

Расположенный на территории Донбасса город Соледар переходит под полный контроль Вооруженных сил Российской Федерации, украинский лидер Владимир Зеленский придумывает, как ловко объяснить свое фиаско.

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