Трамп объявил чрезвычайное положение в США и ограничил использование иностранного оборудования

Зарубежные технологии могут использоваться для кибератак и нарушения работы критической энергетической инфраструктуры страны Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения из-за угроз безопасности национальной энергосистемы.
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