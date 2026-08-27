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Трамп объявил чрезвычайное положение в США и ограничил использование иностранного оборудования

Трамп объявил чрезвычайное положение в США и ограничил использование иностранного оборудования

Зарубежные технологии могут использоваться для кибератак и нарушения работы критической энергетической инфраструктуры страны Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения из-за угроз безопасности национальной энергосистемы.

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