115-летняя британка стала самым старым человеком в мире: ее секрет долголетия

Британку 115-летнюю Этель Катерхэм признали самым старым человеком в мире. Ее предшественницей была 116-летняя бразильская монахиня Инна Канабарро Лукас, которой не стало 30 апреля, сообщает The Telegraph.
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