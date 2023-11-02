Россия нарастила золотой резерв до рекордного уровня

Константин Белимов

Брехня, тогда почему рубль дешевле доллара если у нас золота до хрена, если у нас нефти и газа больше чем в США? Непоняточка какая то! К стати золото в США половину им не принадлежит, по этому у США не 8.1 тысячи тон, а каких то 4000 тон не более!