Александр Беглов и Александр Бельский поздравили петербуржцев с Днем Конституции

Они отметили, что Петербург называют юридической столицей России Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравили петербуржцев с Днём Конституции Российской Федерации, передают в пресс-службе Смольного.
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