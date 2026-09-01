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Царьград

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ВЭФ предложил блюда из камчатского краба и икры за 27 тыс. рублей

ВЭФ предложил блюда из камчатского краба и икры за 27 тыс. рублей

С 1 по 4 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке работают рестораны, предлагающие блюда из приморских морепродуктов.

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