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«Дала ему постельное белье с Губкой Бобом — чтобы напоминало о доме». Мама Данилова — об отъезде в ЦСКА из Сочи

«Дала ему постельное белье с Губкой Бобом — чтобы напоминало о доме». Мама Данилова — об отъезде в ЦСКА из Сочи

Наталья, мама защитника ЦСКА Кирилла Данилова, в беседе с автором Sport24 Александром Муйжнеком рассказала о переезде сына в Москву из Сочи, когда ему было 9 лет.

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