В Баку призвали Армению не упустить свой "шанс". Иначе будет худо

Джейхун Байрамов считает, что правительству Пашиняна не стоит упускать шанс на мирное соглашение с АзербайджаномМинистр иностранных дел Азербайджана провёл 6 ноября пресс-конференцию с коллегой из Румынии Одобеску.
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