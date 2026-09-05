В Минобороны Британии ответили Милею на угрозу по Фолклендским островам

Британский министр обороны Уэс Стритинг подчеркнул принадлежность Фолклендских островов Великобритании в ответ на угрозу президента Аргентины Хавьера Милея ввести санкции против компаний, реализующих нефтяные проекты на Мальвинских (Фолклендских) островах.
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