Что случилось ночью, 27 июля 2024 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, хватает ли добровольцев для участия в специальной военной операции или может снова потребоваться мобилизация, заявил, что речи о мобилизации .
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