Селби упускает шанс сделать максимум 147 в матче против Уилсона в 1/8 финала English Open 2026

Кайрен Уилсон впервые в карьере одержал победу над Марком Селби и вышел в 1/4 финала English Open 2026 Марк Селби (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Марк Селби во втором фрейме предпринял попытку оформить максимум в матче против Кайрен Уилсон в 1/8 финала English Open 2026.