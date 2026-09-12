Китайским национальным суперкомпьютерным интернетом пользуется уже 1,7 млн человек

Он насчитывает 3,5 млн процессорных ядер и свыше 250 тыс. графических ускорителей Число зарегистрированных пользователей Национального суперкомпьютерного интернета Китая превысило 1,7 млн человек, а общее количество выполненных через платформу вычислительных задач достигло 270 млн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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