Австралийская пара превратила заброшенную подстанцию в уютное гнездышко с шикарным дизайном

Если у человека нет своего дома, он идет на любые ухищрения, чтобы организовать крышу над головой. Иногда изобретательный народ под жилые апартаменты способен преобразовать все то, что абсолютно не предназначено для жизни.
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