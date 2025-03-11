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Царьград

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Собянин сообщил о поражении 11 летящих на Москву беспилотников

Собянин сообщил о поражении 11 летящих на Москву беспилотников

Массовая атака украинских БПЛА произошла ночью 11 марта в Подмосковье.В Подмосковье силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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