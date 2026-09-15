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Курские новости

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В Курске рассказали о последствиях ночной атаки на автотехцентр

В Курске рассказали о последствиях ночной атаки на автотехцентр

В результате атаки повреждены около 30 автомобилей, ущерб превысил 30 млн рублей.В результате атаки ВСУ на автотехцентр произошло возгорание на парковке.

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