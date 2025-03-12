Tекст: Андрей Резчиков За минувшие сутки российская армия освободила от ВСУ еще 12 населенных пунктов в Курской области.
Подвалы Суджи становятся братской могилой для ВСУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий анин
Ответить
20 час.
Семен Демин
Лучше скажите, сколько живых людей осталось в освобожденных населенных пунктах и сколько трупов гражданских. Кто позволил ВСУ войти в Курскую область.
Ответить
14 час.
Юрий Золотарев
А ведь подвалы Суджи нужно будет еще очищать от всего этого бандеро-ГОВНА!!
Ответить
13 час.
Свежие комментарии