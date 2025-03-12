Подвалы Суджи становятся братской могилой для ВСУ

Лучше скажите, сколько живых людей осталось в освобожденных населенных пунктах и сколько трупов гражданских. Кто позволил ВСУ войти в Курскую область.

Юрий Золотарев

А ведь подвалы Суджи нужно будет еще очищать от всего этого бандеро-ГОВНА!!