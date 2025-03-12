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Спички - не игрушка

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Подвалы Суджи становятся братской могилой для ВСУ

Подвалы Суджи становятся братской могилой для ВСУ

Tекст: Андрей Резчиков За минувшие сутки российская армия освободила от ВСУ еще 12 населенных пунктов в Курской области.

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Комментарии
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Юрий анин
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20 час.
Семен Демин
Лучше скажите, сколько живых людей осталось в освобожденных населенных пунктах и сколько трупов гражданских. Кто позволил ВСУ войти в Курскую область.
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14 час.
Юрий Золотарев
А ведь подвалы Суджи нужно будет еще очищать от всего этого бандеро-ГОВНА!!
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13 час.
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